https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775707868.html

Зеленский высказался о втором раунде переговоров с Россией

Зеленский высказался о втором раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский высказался о втором раунде переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:29

2022-03-01T01:29

2022-03-01T01:29

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в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду переговоров.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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