00:58 01.03.2022 (обновлено: 01:18 01.03.2022)
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией
Зеленский: Украина выдвинула России встречные пункты для завершения боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
"Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили", — сказал Зеленский в своем видеообращении.
В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Н. Брыкин