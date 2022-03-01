Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705409.html
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:58
2022-03-01T01:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775706526.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/peregovory-1775675216.html
россия
киев
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, владимир мединский
00:58 01.03.2022 (обновлено: 01:18 01.03.2022)
 
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией

Зеленский: Украина выдвинула России встречные пункты для завершения боевых действий

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
"Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили", — сказал Зеленский в своем видеообращении.
В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
01:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 20:44В мире
В Офисе Зеленского прокомментировали переговоры с Россией
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБелоруссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала