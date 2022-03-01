https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705409.html

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:58

2022-03-01T00:58

2022-03-01T01:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

украина

владимир зеленский

владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775706526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/peregovory-1775675216.html

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киев

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, владимир мединский