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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705095.html
Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира
Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира
Владимир Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:52
2022-03-01T01:13
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
украина
россия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/peregovory-1775675216.html
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владимир зеленский, украина, россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
00:52 01.03.2022 (обновлено: 01:13 01.03.2022)
 
Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира

Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем портам, каналам и аэропортам мира

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира.
"Нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов… Такой стране нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов", — сказал Зеленский в обращении к украинцам.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 20:44В мире
В Офисе Зеленского прокомментировали переговоры с Россией
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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