https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705095.html

Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира

Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира

Владимир Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:52

2022-03-01T00:52

2022-03-01T01:13

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

украина

россия

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/peregovory-1775675216.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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