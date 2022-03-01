10:39 01.03.2022 (обновлено: 12:34 01.03.2022)
Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство
Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство до 5 марта из-за перебоев в поставках
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство с 1 по 5 марта за-за глобальных проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
"1-5 марта завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов", — отметили там.
Ожидается, что работу предприятия возобновят 9 марта.
Перебои с поставками деталей периодически наблюдались на заводе с конца 2020 года.
Завод в Петербурге запустили в сентябре 2010 года. Сейчас здесь производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta.