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Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство
Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство - РИА Новости, 01.03.2022
Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство с 1 по 5 марта за-за глобальных проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:39
2022-03-01T12:34
экономика
санкт-петербург
hyundai motor
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство с 1 по 5 марта за-за глобальных проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.Ожидается, что работу предприятия возобновят 9 марта.Перебои с поставками деталей периодически наблюдались на заводе с конца 2020 года.Завод в Петербурге запустили в сентябре 2010 года. Сейчас здесь производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta.
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экономика, санкт-петербург, hyundai motor, авто
10:39 01.03.2022 (обновлено: 12:34 01.03.2022)
 
Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство

Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство до 5 марта из-за перебоев в поставках

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство с 1 по 5 марта за-за глобальных проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"1-5 марта завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов", — отметили там.

Ожидается, что работу предприятия возобновят 9 марта.
Перебои с поставками деталей периодически наблюдались на заводе с конца 2020 года.
Завод в Петербурге запустили в сентябре 2010 года. Сейчас здесь производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta.
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