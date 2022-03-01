https://ria.ru/20220301/zavod-1775750207.html

Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство

Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство - РИА Новости, 01.03.2022

Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство с 1 по 5 марта за-за глобальных проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:39

2022-03-01T10:39

2022-03-01T12:34

экономика

санкт-петербург

hyundai motor

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство с 1 по 5 марта за-за глобальных проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.Ожидается, что работу предприятия возобновят 9 марта.Перебои с поставками деталей периодически наблюдались на заводе с конца 2020 года.Завод в Петербурге запустили в сентябре 2010 года. Сейчас здесь производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta.

https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург, hyundai motor, авто