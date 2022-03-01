https://ria.ru/20220301/zarabotok-1775723657.html

Конфликт в Донбассе стал для ВСУ источником заработка, рассказали местные

Конфликт в Донбассе стал для ВСУ источником заработка, рассказали местные - РИА Новости, 01.03.2022

Конфликт в Донбассе стал для ВСУ источником заработка, рассказали местные

Для украинских силовиков конфликт на Донбассе давно стал источником заработка, погибать они не хотят, рассказала РИА Новости жительница Станицы Луганской,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T07:57

2022-03-01T07:57

2022-03-01T07:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821573_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_4ffc586515bb79c33d9028da98d0f674.jpg

СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 1 мар — РИА Новости. Для украинских силовиков конфликт на Донбассе давно стал источником заработка, погибать они не хотят, рассказала РИА Новости жительница Станицы Луганской, недавно без боя занятой силами Луганской народной республики.Украинских силовиков, по ее словам, местные жители всегда считали чужими, и это отношение было взаимным."Называли нас "сепарами", могли очередью выстрелить под ноги. В общем, не скрывали, что мы им не нужны, а нужна только наша земля", — говорит Ольга.Многие силовики не скрывали, что приехали заработать, рассказывает она. "Многих набирали прямо с полей, они приезжали в тапочках — и не скрывали, что ехали пограбить. Я сама на почте видела, как один мужчина, дебелый такой, отправлял себе домой целый мешок потрепанных игрушек", — рассказывает она.Популярным "заработком" у силовиков, по ее словам, был грабеж оставленных беженцами квартир, а чтобы скрыть следы, дом потом могли обстрелять и свалить все на "сепаратистов"."У нас в школе был новый компьютерный класс — разграбили, а школу сожгли", — утверждает она.В последние годы, впрочем, настроение в украинских силовиков начало меняться. "Стали платить им хорошие деньги — 20, 30, 40 тысяч гривен. Стали давать льготы на газ. Они почувствовали себя панами", — говорит жительница Станицы Луганской.Силовики начали приезжать на ротацию за деньгами и просто "отдохнуть" в своей мужской компании, вдали от семей, отмечает местная жительница. "Их эта ситуация неопределенности вполне устраивала", — рассуждает женщина.Мотивов воевать, по ее словам, у них уже не было, а идеологический настрой постепенно остывал. Поэтому и воевать за Станицу Луганская они не стали — ушли в одну ночь, считает она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/siloviki-1775723288.html

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

«Плакал, как увидел наших ребят»: как в городе Счастье встречали войска ЛНР Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска. 2022-03-01T07:57 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, вооруженные силы украины