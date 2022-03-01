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Polymetal в 2021 году нарастил запасы золота на 9%

Polymetal в 2021 году нарастил запасы золота на 9% - РИА Новости, 01.03.2022

Polymetal в 2021 году нарастил запасы золота на 9%

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2021 года нарастил рудные запасы на своих месторождениях в России и за рубежом на 7% в сравнении с... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:16

2022-03-01T10:16

2022-03-01T12:24

экономика

полиметалл

polymetal int

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2021 года нарастил рудные запасы на своих месторождениях в России и за рубежом на 7% в сравнении с предыдущим годом - до 29,9 миллиона унций (930 тонн) золотого эквивалента, сообщает компания.Рудные запасы золота за год выросли на 9%, до 27,1 миллиона унций (843 тонны), серебра - снизились на 2%, до 240,2 миллиона унций (7471 тонна). Доля рудных запасов для открытых горных работ не изменилась и составила 53%, как и на начало 2021 года. Доля запасов упорных руд снизилась незначительно - до 71% с 72%. Доля серебра в общих запасах снизилась на 2 процентных пункта, до 9%."Ключевыми факторами прироста рудных запасов в 2021 году стала успешная доразведка на месторождениях Нежданинском, Ведуге, Кутыне (Албазинский хаб), а также первичная оценка Элеваторного (Варваринский хаб), Саумского (Воронцовский хаб) и Невенрекана (Омолонский хаб). В результате истощение запасов вследствие добычи было полностью компенсировано. Коэффициент замещения выбывших запасов составил 208%. Срок их отработки увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом - до 16 лет", - отмечается в сообщении.Минеральные ресурсы (добавочные к рудным запасам) увеличились на 13% - до 24,6 миллиона унций золотого эквивалента за счет первичных оценок ресурсов на Новопетровском (СП с "Росгеологией"), Воронцовском хабе (Павловское), а также оперативного прироста на Албазино, Майском и Нежданинском.Среднее содержание (в золотом эквиваленте) в рудных запасах снизилось по сравнению с предыдущим годом на 7% - до 3,5 грамма на тонну, в основном за счет отработки богатых запасов на Кызыле, Омолоне и Майском. В добавочных ресурсах содержание снизилось на 11% и составило 4,1 грамма на тонну.При оценке рудных запасов и минеральных ресурсов Polymetal использовал цены на золото и серебро в 1500 долларов и 20 долларов за унцию соответственно. "Данный подход обеспечивает полную сопоставимость краткосрочных и долгосрочных планов и улучшает прозрачность и предсказуемость производственных показателей", - поясняет компания.Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% - до 1,422 миллиона унций (44,2 тонны), серебра - на 8%, до 20,4 миллиона унций (634,5 тонны). В 2022 году компания планирует производство 1,7 миллиона унций золотого эквивалента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/zoloto-1775561050.html

https://ria.ru/20220227/zoloto-1775429890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, полиметалл, polymetal int, россия, казахстан, цены на нефть, росгеология