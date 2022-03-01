https://ria.ru/20220301/zapad-1775721012.html

МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России

МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России - РИА Новости, 01.03.2022

МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России

Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T07:07

2022-03-01T07:07

2022-03-01T07:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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днр

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ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни несмотря на то, что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад. "Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.*Организация признана террористической и запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, дмитрий песков, владимир путин, киев, луганская народная республика, россия, днр, сирия, башар джаафари