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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zapad-1775721012.html
МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России
МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России - РИА Новости, 01.03.2022
МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России
Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:07
2022-03-01T07:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
киев
луганская народная республика
россия
днр
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ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни несмотря на то, что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад. "Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.*Организация признана террористической и запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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киев
луганская народная республика
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, киев, луганская народная республика, россия, днр, сирия, башар джаафари
07:07 01.03.2022 (обновлено: 07:17 01.03.2022)
 
МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России

Замглавы МИД Сирии Джаафари: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против РФ

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари
Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
"Прошло 75 лет после победы над фашизмом. Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах", — сказал Джаафари.
По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни несмотря на то, что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад. "Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня", - добавил он.

"Поэтому не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ* (запрещенная в РФ организация)", — добавил Джаафари.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
02:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Постпред Сирии при ООН обвинил Запад в обострении ситуации на Украине
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевЛуганская Народная РеспубликаРоссияДНРСирияБашар Джаафари
 
 
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