07:07 01.03.2022 (обновлено: 07:17 01.03.2022)
МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России
Замглавы МИД Сирии Джаафари: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против РФ
Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари. Архивное фото
ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
"Прошло 75 лет после победы над фашизмом. Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах", — сказал Джаафари.
По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни несмотря на то, что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад. "Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня", - добавил он.
"Поэтому не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ* (запрещенная в РФ организация)", — добавил Джаафари.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Опубликовано: Н. Брыкин