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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/veteran-1775708287.html
Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус
Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус - РИА Новости, 01.03.2022
Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус
Минобороны РФ предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий, соответствующий проект... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:35
2022-03-01T02:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны РФ предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий, соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, вооруженные силы рф, москва, россия
01:35 01.03.2022 (обновлено: 02:20 01.03.2022)
 
Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус

Минобороны предложило предоставить участникам спецоперации статус ветерана боевых действий

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны РФ предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий, соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Раздел III приложения к федеральному закону "О ветеранах" дополнить ... позицией следующего содержания: "Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики ‎и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года", — говорится в тексте проекта федерального закона.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Признание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы РФМоскваРоссия
 
 
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