https://ria.ru/20220301/veteran-1775708287.html

Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус

Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус - РИА Новости, 01.03.2022

Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус

Минобороны РФ предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий, соответствующий проект... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:35

2022-03-01T01:35

2022-03-01T02:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

признание днр и лнр в россии

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_ca8ee5c9c6f62822fa52a2a68e34afd9.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны РФ предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий, соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, вооруженные силы рф, москва, россия