https://ria.ru/20220301/ukraina-1775939485.html

Лавров обсудил ситуацию на Украине с президентом МККК

Лавров обсудил ситуацию на Украине с президентом МККК - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров обсудил ситуацию на Украине с президентом МККК

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник ситуацию на Украине с главой Международного Красного Креста Петером Маурером по телефону, сообщается на сайте МИД... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:14

2022-03-01T22:14

2022-03-01T22:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник ситуацию на Украине с главой Международного Красного Креста Петером Маурером по телефону, сообщается на сайте МИД РФ."Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество России с МККК, подтвердив нацеленность на развитие конструктивного и содержательного диалога по широкому спектру вопросов кризисного реагирования. В рамках обмена мнениями по ситуации на Украине особое внимание уделено задачам решения гуманитарных проблем", - говорится в сообщении.Также отмечается, что состоялся обмен мнениями о дальнейшей роли МККК в Закавказье.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, международный комитет красного креста (мккк)