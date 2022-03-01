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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775914375.html
Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине
Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса и не препятствовать поиску мирного... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:27
2022-03-01T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
кпрф
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса и не препятствовать поиску мирного урегулирования ситуации на Украине."Мы обращаемся к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса, практику захвата заложников в качестве живого щита и размещения орудий и минометов в жилых кварталах городов, находящихся под их контролем. Если Запад не воспрепятствует этому жуткому нарушению элементарных норм ведения боевых действий, ответственность за преступления его вассалов ляжет и на их покровителей", - говорится в заявлении Зюганова, которое есть у РИА Новости."Призываем международное сообщество осознать всю пагубность этого курса для дела мира и подлинной демократии во всем мире и активно воспрепятствовать попыткам сорвать процесс политического урегулирования на Украине", - написал он.Россия за мир и всегда выступает за мирное разрешение любого конфликта, подчеркнул Зюганов.По его словам, Америка и Евросоюз борются не в защиту Украины, "а за свое право, опираясь на местных нацистов, грабить Украину и превращать ее в плацдарм для агрессии против России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775910723.html
https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html
донецкая народная республика
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луганская народная республика
донбасс
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кпрф, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы рф, евросоюз, геннадий зюганов, луганская народная республика, донбасс, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр
19:27 01.03.2022
 
Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине

Зюганов призвал Евросоюз и США не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса и не препятствовать поиску мирного урегулирования ситуации на Украине.
"Мы обращаемся к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса, практику захвата заложников в качестве живого щита и размещения орудий и минометов в жилых кварталах городов, находящихся под их контролем. Если Запад не воспрепятствует этому жуткому нарушению элементарных норм ведения боевых действий, ответственность за преступления его вассалов ляжет и на их покровителей", - говорится в заявлении Зюганова, которое есть у РИА Новости.
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"Призываем международное сообщество осознать всю пагубность этого курса для дела мира и подлинной демократии во всем мире и активно воспрепятствовать попыткам сорвать процесс политического урегулирования на Украине", - написал он.
Россия за мир и всегда выступает за мирное разрешение любого конфликта, подчеркнул Зюганов.
"Обращаемся к Западу и, особенно, к США с призывом не препятствовать поиску мирного урегулирования. Нам хорошо известно, что именно США больше всех заинтересованы в подготовке и раздувании конфликта между Россией и братской Украиной", - отметил Зюганов.
По его словам, Америка и Евросоюз борются не в защиту Украины, "а за свое право, опираясь на местных нацистов, грабить Украину и превращать ее в плацдарм для агрессии против России".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКПРФВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы РФЕвросоюзГеннадий ЗюгановЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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