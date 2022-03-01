Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине
Зюганов призвал Евросоюз и США не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса и не препятствовать поиску мирного урегулирования ситуации на Украине.
"Мы обращаемся к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса, практику захвата заложников в качестве живого щита и размещения орудий и минометов в жилых кварталах городов, находящихся под их контролем. Если Запад не воспрепятствует этому жуткому нарушению элементарных норм ведения боевых действий, ответственность за преступления его вассалов ляжет и на их покровителей", - говорится в заявлении Зюганова, которое есть у РИА Новости.
"Призываем международное сообщество осознать всю пагубность этого курса для дела мира и подлинной демократии во всем мире и активно воспрепятствовать попыткам сорвать процесс политического урегулирования на Украине", - написал он.
Россия за мир и всегда выступает за мирное разрешение любого конфликта, подчеркнул Зюганов.
"Обращаемся к Западу и, особенно, к США с призывом не препятствовать поиску мирного урегулирования. Нам хорошо известно, что именно США больше всех заинтересованы в подготовке и раздувании конфликта между Россией и братской Украиной", - отметил Зюганов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.