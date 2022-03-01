https://ria.ru/20220301/ukraina-1775914375.html

Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине

Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Зюганов призвал не препятствовать поиску урегулирования ситуации на Украине

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса и не препятствовать поиску мирного... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:27

2022-03-01T19:27

2022-03-01T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

кпрф

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

сша

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса и не препятствовать поиску мирного урегулирования ситуации на Украине."Мы обращаемся к Евросоюзу и США с призывом осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса, практику захвата заложников в качестве живого щита и размещения орудий и минометов в жилых кварталах городов, находящихся под их контролем. Если Запад не воспрепятствует этому жуткому нарушению элементарных норм ведения боевых действий, ответственность за преступления его вассалов ляжет и на их покровителей", - говорится в заявлении Зюганова, которое есть у РИА Новости."Призываем международное сообщество осознать всю пагубность этого курса для дела мира и подлинной демократии во всем мире и активно воспрепятствовать попыткам сорвать процесс политического урегулирования на Украине", - написал он.Россия за мир и всегда выступает за мирное разрешение любого конфликта, подчеркнул Зюганов.По его словам, Америка и Евросоюз борются не в защиту Украины, "а за свое право, опираясь на местных нацистов, грабить Украину и превращать ее в плацдарм для агрессии против России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775910723.html

https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кпрф, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы рф, евросоюз, геннадий зюганов, луганская народная республика, донбасс, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр