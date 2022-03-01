https://ria.ru/20220301/ukraina-1775910723.html

Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго

Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго

Владимир Зеленский в связи со спецоперацией РФ на Украине выразил надежду, что "война" не продлится долго. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:04

2022-03-01T19:04

2022-03-01T19:25

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи со спецоперацией РФ на Украине выразил надежду, что "война" не продлится долго."Я бы хотел верить, что война не продлится долго", - заявил Зеленский агентству Рейтер. Он отметил, что предложение закрыть небо над Украиной не означает втягивание НАТО в конфликт. Ранее Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775702824.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, ситуация в днр и лнр