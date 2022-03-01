https://ria.ru/20220301/ukraina-1775910723.html
Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго
Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго
Владимир Зеленский в связи со спецоперацией РФ на Украине выразил надежду, что "война" не продлится долго. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:04
2022-03-01T19:04
2022-03-01T19:25
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи со спецоперацией РФ на Украине выразил надежду, что "война" не продлится долго."Я бы хотел верить, что война не продлится долго", - заявил Зеленский агентству Рейтер. Он отметил, что предложение закрыть небо над Украиной не означает втягивание НАТО в конфликт. Ранее Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775702824.html
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
19:04 01.03.2022 (обновлено: 19:25 01.03.2022)
Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго
Президент Украины Зеленский выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго