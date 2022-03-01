https://ria.ru/20220301/ukraina-1775904438.html

Британия не будет сражаться с Россией на Украине, заявил Джонсон

Британия не будет сражаться с Россией на Украине, заявил Джонсон - РИА Новости, 01.03.2022

Британия не будет сражаться с Россией на Украине, заявил Джонсон

Великобритания не будет сражаться с российскими силами на Украине, заявил британский премьер Борис Джонсон на пресс-конференции в Эстонии, где он находится с... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:40

2022-03-01T18:40

2022-03-01T18:40

обострение ситуации в днр и лнр

борис джонсон

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ЛОНДОН, 1 мар – РИА Новости. Великобритания не будет сражаться с российскими силами на Украине, заявил британский премьер Борис Джонсон на пресс-конференции в Эстонии, где он находится с визитом."Мы не будем сражаться с российскими войсками на Украине. Наше усиление, как и здесь, в Тапе (Эстония - ред.) происходит в границах стран-членов НАТО", - сказал он.Ранее Британия и НАТО согласовали предложение Лондона, которое включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

борис джонсон, в мире, россия, эстония, нато, владимир путин, украина, донбасс, великобритания