https://ria.ru/20220301/ukraina-1775867113.html

В Донецке ребенок пострадал при обстреле ВСУ, заявили в ДНР

В Донецке ребенок пострадал при обстреле ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

В Донецке ребенок пострадал при обстреле ВСУ, заявили в ДНР

Девятилетний ребенок пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:28

2022-03-01T16:28

2022-03-01T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Девятилетний ребенок пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Киевском районе по ул. Молодых Шахтеров, 41а ранение получила девочка 9-ти лет. С диагнозом раны мягких тканей правого локтевого сустава пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии