14:11 01.03.2022 (обновлено: 14:51 01.03.2022)
Европа готова к продолжительному кризису из-за Украины, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон: Европа готова к продолжительному кризису из-за Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Европа готова к продолжительному кризису из-за операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Запад будет един в поддержке Украине, и мы готовы к продолжительному кризису. У меня нет сомнений, что, если Запад сохранит это беспрецедентное единство, и если мы будем идти с избранной стратегией оказания военной, гуманитарной, дипломатической помощи Украине вместе с оборонительным вооружением, авантюра (Владимира) Путина в итоге провалится", - заявил на пресс –конференции Джонсон, который находится с визитом в Польше.
Он добавил, что это потребует терпения и решимости.
"Мы должны быть рациональны в нашем ответе, и понимать, что Россия может ошибочно понять и не так представлять то, что мы говорим. Неважно, сколько это потребует времени, суверенитет и независимость Украины вновь будут восстановлены", - подчеркнул британский премьер.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер, таким образом просто "маски сняты".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.