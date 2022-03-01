https://ria.ru/20220301/ukraina-1775825714.html

Европа готова к продолжительному кризису из-за Украины, заявил Джонсон

Европа готова к продолжительному кризису из-за Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 01.03.2022

Европа готова к продолжительному кризису из-за Украины, заявил Джонсон

Европа готова к продолжительному кризису из-за операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:11

2022-03-01T14:11

2022-03-01T14:51

россия

украина

великобритания

владимир путин

борис джонсон

европа

донбасс

вооруженные силы рф

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Европа готова к продолжительному кризису из-за операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Запад будет един в поддержке Украине, и мы готовы к продолжительному кризису. У меня нет сомнений, что, если Запад сохранит это беспрецедентное единство, и если мы будем идти с избранной стратегией оказания военной, гуманитарной, дипломатической помощи Украине вместе с оборонительным вооружением, авантюра (Владимира) Путина в итоге провалится", - заявил на пресс –конференции Джонсон, который находится с визитом в Польше.Он добавил, что это потребует терпения и решимости."Мы должны быть рациональны в нашем ответе, и понимать, что Россия может ошибочно понять и не так представлять то, что мы говорим. Неважно, сколько это потребует времени, суверенитет и независимость Украины вновь будут восстановлены", - подчеркнул британский премьер.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер, таким образом просто "маски сняты".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

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https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775838380.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, европа, донбасс, вооруженные силы рф