https://ria.ru/20220301/ukraina-1775825304.html

НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон

НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон - РИА Новости, 01.03.2022

НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон

Великобритания и другие страны НАТО не могут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:09

2022-03-01T14:09

2022-03-01T15:12

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ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания и другие страны НАТО не могут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Правительство Британии не может помочь вам так, как вы хотите, я должен быть честен относительно этого. Когда вы говорите об установлении бесполетной зоны, и я уже несколько раз говорил президенту Зеленскому, к сожалению, эта мера означает, что Великобритания должна будет сбивать российские самолеты и вовлечена в прямое противостояние с Россией. Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему НАТО не устанавливает бесполетную зону над Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр