14:09 01.03.2022 (обновлено: 15:12 01.03.2022)
НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон заявил, что НАТО не обеспечит бесполетную зону над Украиной
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания и другие страны НАТО не могут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Правительство Британии не может помочь вам так, как вы хотите, я должен быть честен относительно этого. Когда вы говорите об установлении бесполетной зоны, и я уже несколько раз говорил президенту Зеленскому, к сожалению, эта мера означает, что Великобритания должна будет сбивать российские самолеты и вовлечена в прямое противостояние с Россией. Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему НАТО не устанавливает бесполетную зону над Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.