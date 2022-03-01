Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775825304.html
НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон
НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон - РИА Новости, 01.03.2022
НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон
Великобритания и другие страны НАТО не могут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:09
2022-03-01T15:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
великобритания
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370081_0:242:3078:1973_1920x0_80_0_0_02ab43d551b737c812f36787b8d7b82f.jpg
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания и другие страны НАТО не могут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Правительство Британии не может помочь вам так, как вы хотите, я должен быть честен относительно этого. Когда вы говорите об установлении бесполетной зоны, и я уже несколько раз говорил президенту Зеленскому, к сожалению, эта мера означает, что Великобритания должна будет сбивать российские самолеты и вовлечена в прямое противостояние с Россией. Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему НАТО не устанавливает бесполетную зону над Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220224/pomosch-1774609280.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370081_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_90bd1d0cd6fa4058b6ef27b6898722d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр
14:09 01.03.2022 (обновлено: 15:12 01.03.2022)
 
НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон заявил, что НАТО не обеспечит бесполетную зону над Украиной

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания и другие страны НАТО не могут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Правительство Британии не может помочь вам так, как вы хотите, я должен быть честен относительно этого. Когда вы говорите об установлении бесполетной зоны, и я уже несколько раз говорил президенту Зеленскому, к сожалению, эта мера означает, что Великобритания должна будет сбивать российские самолеты и вовлечена в прямое противостояние с Россией. Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему НАТО не устанавливает бесполетную зону над Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 01:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: США изучают пути оказания помощи Украине при "закрытом небе"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОВеликобританияБорис ДжонсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала