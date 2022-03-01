https://ria.ru/20220301/ukraina-1775790990.html

Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит

Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит - РИА Новости, 01.03.2022

Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит

Украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:40

2022-03-01T12:40

2022-03-01T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

сергей шойгу

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", — рассказал министр.Глава военного ведомства поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, которые они проявляют.Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины."Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — отметил Шойгу.При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей."Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", — сказал он.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html

https://ria.ru/20220301/mariupol-1775750100.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина