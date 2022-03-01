Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775790990.html
Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит
Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит - РИА Новости, 01.03.2022
Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит
Украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:40
2022-03-01T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
сергей шойгу
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775793354_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_c4b1d2c06c2d2260e8e40d651dc7bd46.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", — рассказал министр.Глава военного ведомства поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, которые они проявляют.Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины."Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — отметил Шойгу.При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей."Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", — сказал он.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html
https://ria.ru/20220301/mariupol-1775750100.html
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775793354_427:391:2635:2047_1920x0_80_0_0_77f7c72ab19c5a8b19b88774cd064368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
12:40 01.03.2022 (обновлено: 14:25 01.03.2022)
 
Шойгу обвинил Украину в использовании мирных жителей как живой щит

Министр обороны Шойгу: Украина не гнушается использовать мирных жителей как живой щит

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военные в Северодонецке
Украинские военные в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", — рассказал министр.
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР
Глава военного ведомства поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, которые они проявляют.
Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
"Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — отметил Шойгу.
При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей.
"Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", — сказал он.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР организует два гуманитарных коридора из Мариуполя
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ШойгуВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала