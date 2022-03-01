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Польские депутаты хотят разрешить своим гражданам воевать на Украине

Польские депутаты хотят разрешить своим гражданам воевать на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Польские депутаты хотят разрешить своим гражданам воевать на Украине

Польские депутаты хотят дать возможность гражданам республики воевать в украинском иностранном легионе, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Польские депутаты хотят дать возможность гражданам республики воевать в украинском иностранном легионе, сообщает газета Wyborcza.Ранее сообщалось, что Украина создает иностранный легион для добровольцев-иностранцев."Депутаты PSL (Польская крестьянская партия) подадут предложение о предоставлении польским гражданам возможности служить в создаваемом на Украине международном легионе", - говорится в сообщении.В среду сейм Польши должен рассмотреть закон "О защите отчизны". По данным газеты, вопрос службы в украинском иностранном легионе должен быть предложен в рамках поправок к данному законопроекту."Мы подадим это предложение как фракция PSL, но я думаю, что его поддержит и вся оппозиция, и клубы правительственной коалиции", - цитирует издание вице-спикера сейма, депутата от PSL Петра Згожельского.Он пояснил, что в проекте, разработанном его партией, предлагаются "изменения, которые облегчают и, прежде всего, ускоряют процедуры" поступления на службу в иностранную армию для граждан Польши. "На данный момент вопрос о службе польского гражданина в армии другой страны регулируется законом "О всеобщей обязанности защиты Польской Республики". В нем говорится, что такая служба допустима, но на нее должно дать согласие МВД после консультаций с минобороны", - пояснил депутат.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф