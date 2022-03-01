08:58 01.03.2022 (обновлено: 09:15 01.03.2022)
Президент Казахстана назвал главную причину украинского кризиса
Президент Казахстана Токаев: Минские соглашения остались на бумаге
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
НУР-СУЛТАН, 1 мар — РИА Новости. К военным действиям на территории Украины привело неисполнение Минских соглашений, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Минские соглашения остались на бумаге <...>. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению", — сказал он на съезде партии власти "Нур Отан".
Глава республики призвал обе стороны конфликта найти общий язык за столом переговоров.
"Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития", — подчеркнул Токаев.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.
Опубликовано: М. Моргоева