https://ria.ru/20220301/tsenzura-1775913525.html

Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ

Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ - РИА Новости, 01.03.2022

Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:22

2022-03-01T19:22

2022-03-01T19:23

в мире

россия

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg

МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с маркировкой ряда местных пользователей как "СМИ, связанное с правительством России"."Я не согласен с проявлениями цензуры в СМИ. Я выступал против блокировки президента США Трампа в социальных сетях и также не согласен с осуществлением цензуры в отношении СМИ из России или какой-либо другой страны. Мы должны ценить свободу", - сказал президент Мексики.Маркировку аккаунтов местных пользователей Twitter Лопес Обрадор назвал клеймлением людей в зависимости от выраженных мнений. "Я надеюсь, Twitter прояснит это дело, потому что это очень серьезно. Это установление своего рода клейма за мнения, которые выражают люди", - сказал Лопес Обрадор.По словам мексиканского лидера, со вчерашнего дня стали поступать жалобы на модерацию дискуссий в Twitter о России - мнения в поддержку российской позиции в конфликте на Украине затирались, а их авторы получали плашку о связи с правительством.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html

https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775903639.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, андрес мануэль лопес обрадор, мексика