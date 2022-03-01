19:22 01.03.2022 (обновлено: 19:23 01.03.2022)
Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ
Президент Лопес Обрадор выступил против цензуры в адрес российских СМИ
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с маркировкой ряда местных пользователей как "СМИ, связанное с правительством России".
Маркировку аккаунтов местных пользователей Twitter Лопес Обрадор назвал клеймлением людей в зависимости от выраженных мнений. "Я надеюсь, Twitter прояснит это дело, потому что это очень серьезно. Это установление своего рода клейма за мнения, которые выражают люди", - сказал Лопес Обрадор.
"Двойного дискурса и двойной морали быть не может. Нельзя говорить о свободе и при этом ограничивать свободу слова... Twitter должен выступить. Нет цензуре!" - добавил Лопес Обрадор.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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