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Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ
Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:22
2022-03-01T19:23
в мире
россия
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с маркировкой ряда местных пользователей как "СМИ, связанное с правительством России"."Я не согласен с проявлениями цензуры в СМИ. Я выступал против блокировки президента США Трампа в социальных сетях и также не согласен с осуществлением цензуры в отношении СМИ из России или какой-либо другой страны. Мы должны ценить свободу", - сказал президент Мексики.Маркировку аккаунтов местных пользователей Twitter Лопес Обрадор назвал клеймлением людей в зависимости от выраженных мнений. "Я надеюсь, Twitter прояснит это дело, потому что это очень серьезно. Это установление своего рода клейма за мнения, которые выражают люди", - сказал Лопес Обрадор.По словам мексиканского лидера, со вчерашнего дня стали поступать жалобы на модерацию дискуссий в Twitter о России - мнения в поддержку российской позиции в конфликте на Украине затирались, а их авторы получали плашку о связи с правительством.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html
https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775903639.html
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в мире, россия, андрес мануэль лопес обрадор, мексика
19:22 01.03.2022 (обновлено: 19:23 01.03.2022)
 
Президент Мексики резко осудил притеснения российских СМИ

Президент Лопес Обрадор выступил против цензуры в адрес российских СМИ

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с маркировкой ряда местных пользователей как "СМИ, связанное с правительством России".
"Я не согласен с проявлениями цензуры в СМИ. Я выступал против блокировки президента США Трампа в социальных сетях и также не согласен с осуществлением цензуры в отношении СМИ из России или какой-либо другой страны. Мы должны ценить свободу", - сказал президент Мексики.
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Маркировку аккаунтов местных пользователей Twitter Лопес Обрадор назвал клеймлением людей в зависимости от выраженных мнений. "Я надеюсь, Twitter прояснит это дело, потому что это очень серьезно. Это установление своего рода клейма за мнения, которые выражают люди", - сказал Лопес Обрадор.
По словам мексиканского лидера, со вчерашнего дня стали поступать жалобы на модерацию дискуссий в Twitter о России - мнения в поддержку российской позиции в конфликте на Украине затирались, а их авторы получали плашку о связи с правительством.
"Двойного дискурса и двойной морали быть не может. Нельзя говорить о свободе и при этом ограничивать свободу слова... Twitter должен выступить. Нет цензуре!" - добавил Лопес Обрадор.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
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Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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