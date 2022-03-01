https://ria.ru/20220301/terrorizm-1775908858.html

Сенатор предупредил Европу о риске терроризма со стороны Украины

Сенатор предупредил Европу о риске терроризма со стороны Украины - РИА Новости, 01.03.2022

Сенатор предупредил Европу о риске терроризма со стороны Украины

Прибывающие на Украину иностранные наемники создают угрозу распространения международного терроризма не только для Киева, но и для ближайших украинских соседей, РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:57

2022-03-01T18:57

2022-03-01T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

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андрей климов

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прибывающие на Украину иностранные наемники создают угрозу распространения международного терроризма не только для Киева, но и для ближайших украинских соседей, включая Европу, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее сообщалось, что Украина создает иностранный легион для добровольцев-иностранцев. Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях."Над Европой нависла реальная угроза – это угроза распространения международного терроризма со стороны Украины. Ведь не просто так там раздается оружие, и не просто так там сегодня делается безвизовый въезд для всех наемников, желающих повоевать на территории Украины", - сказал парламентарий журналистам во вторник.По словам сенатора, подобная публика ничего хорошего не несет "ни самим гражданам Украины, ни их ближайшим соседям". Он подчеркнул, что страны, которые активно поддерживают антироссийскую кампанию, "им кажется, что они направляют эту темную, террористическую силу в нашу сторону. Но сила действия равно силе противодействия".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775776087.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, совет федерации рф, андрей климов