https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html

США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны

США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны - РИА Новости, 01.03.2022

США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны

Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:04

2022-03-01T06:04

2022-03-01T06:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сирия

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украина

признание днр и лнр в россии

башар джаафари

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ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает всеми логистическими возможностями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.По словам замминистра, использование наемников является отработанной практикой в США. Они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке САР) в район Ат-Танфа (территория Сирии, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо."Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика", — добавил Джаафари.* Террористическая организация, запрещенная в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/gaz-1775713757.html

сирия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сирия, сша, украина, признание днр и лнр в россии, башар джаафари