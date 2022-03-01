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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны - РИА Новости, 01.03.2022
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны
Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:04
2022-03-01T06:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сирия
сша
украина
признание днр и лнр в россии
башар джаафари
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ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает всеми логистическими возможностями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.По словам замминистра, использование наемников является отработанной практикой в США. Они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке САР) в район Ат-Танфа (территория Сирии, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо."Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика", — добавил Джаафари.* Террористическая организация, запрещенная в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сирия, сша, украина, признание днр и лнр в россии, башар джаафари
06:04 01.03.2022 (обновлено: 06:12 01.03.2022)
 
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны

Замглавы МИД Сирии Джаафари: спецслужбы США могут перебросить террористов на Украину

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском, Сирия
Город Дума под Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает всеми логистическими возможностями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

"Исходя из анализа, мы можем сказать, что это, вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, — сказал Джаафари.

По словам замминистра, использование наемников является отработанной практикой в США. Они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке САР) в район Ат-Танфа (территория Сирии, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо.
"Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика", — добавил Джаафари.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари. - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
03:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСирияСШАУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБашар Джаафари
 
 
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