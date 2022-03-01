https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны - РИА Новости, 01.03.2022
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны
Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:04
2022-03-01T06:04
2022-03-01T06:12
обострение ситуации в днр и лнр
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сирия
сша
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признание днр и лнр в россии
башар джаафари
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ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает всеми логистическими возможностями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.По словам замминистра, использование наемников является отработанной практикой в США. Они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке САР) в район Ат-Танфа (территория Сирии, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо."Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика", — добавил Джаафари.* Террористическая организация, запрещенная в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, украина, признание днр и лнр в россии, башар джаафари
06:04 01.03.2022 (обновлено: 06:12 01.03.2022)
США могут перебросить террористов из Сирии на Украину, заявил МИД страны
Замглавы МИД Сирии Джаафари: спецслужбы США могут перебросить террористов на Украину