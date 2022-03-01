https://ria.ru/20220301/territorii-1775709745.html

Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем

Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем - РИА Новости, 01.03.2022

Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем

Острых гуманитарных проблем на территориях Украины, переходящих под контроль России, нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:57

2022-03-01T01:57

2022-03-01T01:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

оон

василий небензя

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_ca8ee5c9c6f62822fa52a2a68e34afd9.jpg

ООН, 1 мар — РИА Новости. Острых гуманитарных проблем на территориях Украины, переходящих под контроль России, нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, ситуация на Украине вызывает самую серьезную озабоченность у всех.Он добавил, что местные органы власти после ухода радикалов действуют в обычном режиме, оказывая населению все необходимые услуги, а система жизнеобеспечения населения функционирует."Острые проблемы сохраняются лишь в городах, в которых украинской властью был отдан преступный и безответственный приказ о раздаче оружия любому желающему, включая уголовников, специально для этого выпущенных из тюрем", — указал Небензя, добавив, что там происходят массовые случаи грабежей, убийств, мародерства."Информации об этом достаточно в соцсетях. Есть там и обращение ряда глав администраций с призывом к украинским властям остановить это безумие. При этом фиксируем множество случаев, когда впоследствии жертвы вооруженных мародеров и бандитов бессовестно выдаются за якобы погибших от рук неких российских диверсионных групп", — заключил постпред.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/nebenzya-1775699607.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, россия, оон, василий небензя, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии