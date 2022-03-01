https://ria.ru/20220301/territorii-1775709745.html
Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем
Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем
Острых гуманитарных проблем на территориях Украины, переходящих под контроль России, нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:57
2022-03-01T01:57
2022-03-01T01:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
оон
василий небензя
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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ООН, 1 мар — РИА Новости. Острых гуманитарных проблем на территориях Украины, переходящих под контроль России, нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, ситуация на Украине вызывает самую серьезную озабоченность у всех.Он добавил, что местные органы власти после ухода радикалов действуют в обычном режиме, оказывая населению все необходимые услуги, а система жизнеобеспечения населения функционирует."Острые проблемы сохраняются лишь в городах, в которых украинской властью был отдан преступный и безответственный приказ о раздаче оружия любому желающему, включая уголовников, специально для этого выпущенных из тюрем", — указал Небензя, добавив, что там происходят массовые случаи грабежей, убийств, мародерства."Информации об этом достаточно в соцсетях. Есть там и обращение ряда глав администраций с призывом к украинским властям остановить это безумие. При этом фиксируем множество случаев, когда впоследствии жертвы вооруженных мародеров и бандитов бессовестно выдаются за якобы погибших от рук неких российских диверсионных групп", — заключил постпред.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/nebenzya-1775699607.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, оон, василий небензя, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
01:57 01.03.2022 (обновлено: 01:59 01.03.2022)
Небензя: территории под контролем России не испытывают острых проблем
Небензя: территории Украины под контролем России не испытывают острых гуманитарных проблем
ООН, 1 мар — РИА Новости. Острых гуманитарных проблем на территориях Украины, переходящих под контроль России, нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, ситуация на Украине
вызывает самую серьезную озабоченность у всех.
"Мы видим, что страдают простые люди, которые сегодня фактически оказались заложниками украинских радикалов и националистов, любой ценой цепляющихся за власть. Почему я так говорю? Дело в том, что на территориях, перешедших под контроль Вооруженных сил России, население не сталкивается с острыми гуманитарными проблемами", — сказал Небензя.
Он добавил, что местные органы власти после ухода радикалов действуют в обычном режиме, оказывая населению все необходимые услуги, а система жизнеобеспечения населения функционирует.
"Острые проблемы сохраняются лишь в городах, в которых украинской властью был отдан преступный и безответственный приказ о раздаче оружия любому желающему, включая уголовников, специально для этого выпущенных из тюрем", — указал Небензя, добавив, что там происходят массовые случаи грабежей, убийств, мародерства.
"Информации об этом достаточно в соцсетях. Есть там и обращение ряда глав администраций с призывом к украинским властям остановить это безумие. При этом фиксируем множество случаев, когда впоследствии жертвы вооруженных мародеров и бандитов бессовестно выдаются за якобы погибших от рук неких российских диверсионных групп", — заключил постпред.