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Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов

Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов - РИА Новости, 01.03.2022

Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов

Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T07:01

2022-03-01T07:01

2022-03-01T07:01

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АЛМА-АТА, 1 мар - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей сети российских телеканалов.Ранее в понедельник "Ремстройсервис" сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов. В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине. Министерство информации и общественного развития заявило РИА Новости, что решение об остановке вещания было принято частной компанией самостоятельно, и выразило готовность провести проверку по данному факту в случае поступления соответствующих обращений.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kazakhstan-1775567351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

ситуация в днр и лнр, технологии, в мире, россия, казахстан, украина