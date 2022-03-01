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Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов - РИА Новости, 01.03.2022
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов
Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:01
2022-03-01T07:01
2022-03-01T07:01
обострение ситуации в днр и лнр
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АЛМА-АТА, 1 мар - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей сети российских телеканалов.Ранее в понедельник "Ремстройсервис" сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов. В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине. Министерство информации и общественного развития заявило РИА Новости, что решение об остановке вещания было принято частной компанией самостоятельно, и выразило готовность провести проверку по данному факту в случае поступления соответствующих обращений.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, технологии, в мире, россия, казахстан, украина
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов
Региональный казахстанский провайдер возобновил прерванное вещание российских телеканалов