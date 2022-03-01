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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/telekanaly-1775720596.html
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов - РИА Новости, 01.03.2022
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов
Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:01
2022-03-01T07:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
технологии
в мире
россия
казахстан
украина
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АЛМА-АТА, 1 мар - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей сети российских телеканалов.Ранее в понедельник "Ремстройсервис" сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов. В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине. Министерство информации и общественного развития заявило РИА Новости, что решение об остановке вещания было принято частной компанией самостоятельно, и выразило готовность провести проверку по данному факту в случае поступления соответствующих обращений.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, технологии, в мире, россия, казахстан, украина
07:01 01.03.2022
 
Казахстанский провайдер возобновил вещание российских телеканалов

Региональный казахстанский провайдер возобновил прерванное вещание российских телеканалов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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АЛМА-АТА, 1 мар - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания "Ремстройсервис" — заявил, что восстановил вещание в своей сети российских телеканалов.
"Уважаемые абоненты! Трансляция российских каналов восстановлена. Приносим свои извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении провайдера в его Telegram-канале.
Ранее в понедельник "Ремстройсервис" сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов. В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине. Министерство информации и общественного развития заявило РИА Новости, что решение об остановке вещания было принято частной компанией самостоятельно, и выразило готовность провести проверку по данному факту в случае поступления соответствующих обращений.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 14:17В мире
Казахстан заявил о готовности принять российско-украинские переговоры
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРТехнологииВ миреРоссияКазахстанУкраина
 
 
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