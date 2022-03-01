02:14 01.03.2022 (обновлено: 08:46 01.03.2022)
Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами
Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами
Мужчина с телефоном на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, сообщила в Telegram Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.
"Связь — один из ключевых элементов ведения боевых действий", — пояснили в ведомстве.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Н. Брыкин