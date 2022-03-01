https://ria.ru/20220301/svyaz-1775711082.html

Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами

Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами - РИА Новости, 01.03.2022

Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами

Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, сообщила в Telegram Госслужба специальной связи и защиты... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:14

2022-03-01T02:14

2022-03-01T08:46

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

владимир путин

москва

россия

луганская народная республика

днр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, сообщила в Telegram Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

технологии, владимир путин, москва, россия, луганская народная республика, днр, признание днр и лнр в россии