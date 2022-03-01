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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/svyaz-1775711082.html
Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами
Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами - РИА Новости, 01.03.2022
Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами
Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, сообщила в Telegram Госслужба специальной связи и защиты... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:14
2022-03-01T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
владимир путин
москва
россия
луганская народная республика
днр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, сообщила в Telegram Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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технологии, владимир путин, москва, россия, луганская народная республика, днр, признание днр и лнр в россии
02:14 01.03.2022 (обновлено: 08:46 01.03.2022)
 
Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами

Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина с телефоном на одной из улиц в Москве
Мужчина с телефоном на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с телефоном на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, сообщила в Telegram Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.

"Связь — один из ключевых элементов ведения боевых действий", — пояснили в ведомстве.

В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииВладимир ПутинМоскваРоссияЛуганская Народная РеспубликаДНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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