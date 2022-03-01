https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html

Twitter начал маркировать аккаунты сотрудников Sputnik

Twitter начал маркировать аккаунты сотрудников Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022

Twitter начал маркировать аккаунты сотрудников Sputnik

Сервис микроблогов Twitter начал маркировку аккаунтов сотрудников Sputnik, заявила пресс-служба агентства. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:48

2022-03-01T11:48

2022-03-01T13:18

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter начал маркировку аккаунтов сотрудников Sputnik, заявила пресс-служба агентства."Соцсеть присылает сотрудником агентства следующие сообщения: "Twitter присваивает учетным записям, которые находятся в ведении государственных СМИ, специальные отметки, чтобы предоставить более полный контекст и обеспечить прозрачность. Мы определили, что ваша учетная запись принадлежит государственному изданию, и присвоили ей такую отметку", — говорится в сообщении.Эти действия агентство назвало "очередным возмутительным шагом со стороны американской соцсети, "охотой на ведьм" и прямым преследованием журналистов."C нетерпением ждем клейма на аккаунтах журналистов BBC, DW и других западных государственных СМИ", — добавили в пресс-службе.Ранее стало известно, что Google объявил о немедленной блокировке в Европе YouTube-каналов, связанных с RT и Sputink.Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне событий на Украине и в Донбассе. Одной из первых такое решение приняла компания Meta Platforms, в которую входит Facebook. Она заблокировала материалы телеканала "Звезда", агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". В ответ Роскомнадзор замедлил трафик соцсети.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/facebook-1774922093.html

https://ria.ru/20220226/rt-1775311410.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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