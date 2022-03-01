https://ria.ru/20220301/sindrom-1775719682.html
Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"
Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном" - РИА Новости, 01.03.2022
Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"
Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:28
2022-03-01T06:28
2022-03-01T06:29
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время."Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузках. В таких случаях необходимо провести обследование и, при наличии показаний, начать соответствующую терапию", — подчеркнул Чухляев.Он добавил, что для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение, пояснил врач.
https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, россия
06:28 01.03.2022 (обновлено: 06:29 01.03.2022)
Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"
Эксперт Руженцова: у переболевших "омикроном" постковидный синдром бывает реже
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"У переболевших "омикроном" постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов", — сказала Руженцова.
Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.
В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время.
"Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузках. В таких случаях необходимо провести обследование и, при наличии показаний, начать соответствующую терапию", — подчеркнул Чухляев.
Он добавил, что для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение, пояснил врач.