https://ria.ru/20220301/sindrom-1775719682.html

Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"

Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном" - РИА Новости, 01.03.2022

Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"

Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:28

2022-03-01T06:28

2022-03-01T06:29

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время."Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузках. В таких случаях необходимо провести обследование и, при наличии показаний, начать соответствующую терапию", — подчеркнул Чухляев.Он добавил, что для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение, пояснил врач.

https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html

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Никита Стома

общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, россия