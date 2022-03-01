https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775953637.html

Минтранс Британии заявил, что страна сможет задерживать суда из России

Минтранс Британии заявил, что страна сможет задерживать суда из России - РИА Новости, 02.03.2022

Минтранс Британии заявил, что страна сможет задерживать суда из России

Власти Великобритании в рамках санкций против РФ получают новые полномочия по задержанию российских судов, сообщает британский минтранс. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-01T23:38

2022-03-01T23:38

2022-03-02T01:11

санкции в отношении россии

в мире

великобритания

россия

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Власти Великобритании в рамках санкций против РФ получают новые полномочия по задержанию российских судов, сообщает британский минтранс.Ранее во вторник Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Мера относится к судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией."Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов", - говорится в сообщении."С сегодняшнего дня я даю указание всем портам Великобритании отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Гранта Шэппса.Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией в Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

великобритания

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, в мире, великобритания, россия