https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html

Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева

Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева - РИА Новости, 01.03.2022

Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева

Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:50

2022-03-01T19:50

2022-03-01T20:07

экономика

великобритания

российский фонд прямых инвестиций

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.Санкции в отношении Дмитриева предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, в отношении РФПИ – заморозку активов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/bank-1775860874.html

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великобритания

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, великобритания, российский фонд прямых инвестиций