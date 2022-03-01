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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева - РИА Новости, 01.03.2022
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева
Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:50
2022-03-01T20:07
экономика
великобритания
российский фонд прямых инвестиций
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.Санкции в отношении Дмитриева предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, в отношении РФПИ – заморозку активов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/bank-1775860874.html
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экономика, великобритания, российский фонд прямых инвестиций
19:50 01.03.2022 (обновлено: 20:07 01.03.2022)
 
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева

Британия вслед за США ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.
Санкции в отношении Дмитриева предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, в отношении РФПИ – заморозку активов.
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:07
Джонсон допустил возможность ужесточения санкций против Сбербанка
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВеликобританияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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