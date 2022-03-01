https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева - РИА Новости, 01.03.2022
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева
Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:50
2022-03-01T19:50
2022-03-01T20:07
экономика
великобритания
российский фонд прямых инвестиций
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева из-за военной операции России на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.Санкции в отношении Дмитриева предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, в отношении РФПИ – заморозку активов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, российский фонд прямых инвестиций
19:50 01.03.2022 (обновлено: 20:07 01.03.2022)
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева
Британия вслед за США ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева