https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775902899.html

Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов

Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов - РИА Новости, 01.03.2022

Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов

Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации на Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив "всю роскошь" российских РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:34

2022-03-01T18:34

2022-03-01T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

европа

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации на Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив "всю роскошь" российских олигархов, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы заморозим и другое имущество. Мы также заморозим доступ к другим активам олигархов: яхты, роскошные автомобили или другому люксу. Мы заморозим всё это разом", - сказала фон дер Ляйен на внеочередной сессии Европейского парламента, посвященных вторжению России в Украину, в Брюсселе во вторник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен