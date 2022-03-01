https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775902899.html
Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов
Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов - РИА Новости, 01.03.2022
Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов
Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации на Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив "всю роскошь" российских РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:34
2022-03-01T18:34
2022-03-01T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
европа
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации на Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив "всю роскошь" российских олигархов, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы заморозим и другое имущество. Мы также заморозим доступ к другим активам олигархов: яхты, роскошные автомобили или другому люксу. Мы заморозим всё это разом", - сказала фон дер Ляйен на внеочередной сессии Европейского парламента, посвященных вторжению России в Украину, в Брюсселе во вторник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пригрозила заморозить роскошь российских бизнесменов