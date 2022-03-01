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https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775894615.html
В Совфеде пообещали, что ответные санкции будут жесткими, но законными
В Совфеде пообещали, что ответные санкции будут жесткими, но законными - РИА Новости, 01.03.2022
В Совфеде пообещали, что ответные санкции будут жесткими, но законными
Россия создаст для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки, ответные санкции будут жесткими, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:03
2022-03-01T18:45
санкции в отношении россии
экономика
россия
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия создаст для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки, ответные санкции будут жесткими, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Ответные санкции России должны быть жесткими, но вводиться они будут уполномоченными органами власти на основании закона. Мы свою правовую систему ценим и создадим для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки. ... Совет Федерации, профильные комитеты совместно с Думой и правительством работаем над этим и проведем дополнительные заседания в ближайшие дни", - сообщил он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775888857.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html
https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775829750.html
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санкции в отношении россии, экономика, россия, совет федерации рф, андрей клишас
18:03 01.03.2022 (обновлено: 18:45 01.03.2022)
 
В Совфеде пообещали, что ответные санкции будут жесткими, но законными

Сенатор Клишас: ответные санкции будут жесткими, но введенными на основании закона

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия создаст для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки, ответные санкции будут жесткими, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Ответные санкции России должны быть жесткими, но вводиться они будут уполномоченными органами власти на основании закона. Мы свою правовую систему ценим и создадим для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки. ... Совет Федерации, профильные комитеты совместно с Думой и правительством работаем над этим и проведем дополнительные заседания в ближайшие дни", - сообщил он.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 17:41
В МИД заявили, что санкции Запада не имеют под собой правовой почвы
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:31
Санкции Запада пока не в состоянии остановить Россию, заявил эксперт
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:20
Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияСовет Федерации РФАндрей Клишас
 
 
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