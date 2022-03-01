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Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний
Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний - РИА Новости, 01.03.2022
Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний
Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:00
2022-03-01T15:46
экономика
санкции в отношении россии
правительство рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.Указано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.Кроме того, сегодня Мишустин сообщил, что в правительстве подготовили проект указа президента о временном запрете иностранным инвесторам выходить из активов в России на фоне политического давления Запада на бизнес. Как пояснил премьер, власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать здесь и дальше и в итоге выиграют.После начала российской спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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экономика, санкции в отношении россии, правительство рф
15:00 01.03.2022 (обновлено: 15:46 01.03.2022)
 
Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний

Правительство выделит 1 триллион рублей на покупку акций российских компаний

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Минфину России <...> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином", — говорится в документе.

Указано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.
Кроме того, сегодня Мишустин сообщил, что в правительстве подготовили проект указа президента о временном запрете иностранным инвесторам выходить из активов в России на фоне политического давления Запада на бизнес. Как пояснил премьер, власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать здесь и дальше и в итоге выиграют.
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Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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