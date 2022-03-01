https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775843804.html

Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний

Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний - РИА Новости, 01.03.2022

Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний

Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:00

2022-03-01T15:00

2022-03-01T15:46

экономика

санкции в отношении россии

правительство рф

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.Указано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.Кроме того, сегодня Мишустин сообщил, что в правительстве подготовили проект указа президента о временном запрете иностранным инвесторам выходить из активов в России на фоне политического давления Запада на бизнес. Как пояснил премьер, власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать здесь и дальше и в итоге выиграют.После начала российской спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, правительство рф