https://ria.ru/20220301/biznes-1775824229.html

Правительство подготовило проект об ограничении выхода иностранного бизнеса

Правительство подготовило проект об ограничении выхода иностранного бизнеса - РИА Новости, 01.03.2022

Правительство подготовило проект об ограничении выхода иностранного бизнеса

В России на фоне западных санкций иностранному бизнесу могут временно запретить выходить из активов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:06

2022-03-01T14:06

2022-03-01T15:02

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

санкции

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России на фоне западных санкций иностранному бизнесу могут временно запретить выходить из активов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше", — сообщил глава правительства.Премьер подчеркнул, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами.Он также напомнил, что в последние годы правительство активно поддерживало локализацию, стремилось привлечь в страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий.Власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать в ней и дальше, не поддадутся на заявления зарубежных политиков и в итоге выиграют. По словам Мишустина, как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220301/swift-1775820684.html

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Мишустин о временных ограничениях на выход иностранного бизнеса из российских активов Мишустин о временных ограничениях на выход иностранного бизнеса из российских активов 2022-03-01T14:06 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, санкции