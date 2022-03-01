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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775717321.html
Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России
Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России - РИА Новости, 01.03.2022
Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России
Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран "большой семерки" заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T05:05
2022-03-01T05:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
киев
луганская народная республика
мид японии‎
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран "большой семерки" заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России из-за событий на Украине и введения жестких совместных санкций.Он также заявил, что стороны едины во мнении "о необходимости жестких совместных санкций" в отношении России."Как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимым угрозы применения ядерного вооружения", — добавил Кисида.В свою очередь, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что "применение ядерного оружия не должно быть осуществлено ни при каких обстоятельствах".Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775716207.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775567623.html
россия
киев
луганская народная республика
япония
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, луганская народная республика, мид японии‎, санкции в отношении россии, днр, япония, фумио кисида
05:05 01.03.2022
 
Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России

Премьер Японии Кисида: страны G7 едины во мнении о жестких совместных санкциях против РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран "большой семерки" заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России из-за событий на Украине и введения жестких совместных санкций.
"Мной было подчеркнуто, что вторжение России на Украину пошатнуло основы мирового порядка. Мы подчеркнули необходимость единства международного сообщества и необходимость соответствующих ответных мер", — отметил японский премьер.
Он также заявил, что стороны едины во мнении "о необходимости жестких совместных санкций" в отношении России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
04:22
Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
"Как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимым угрозы применения ядерного вооружения", — добавил Кисида.
В свою очередь, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что "применение ядерного оружия не должно быть осуществлено ни при каких обстоятельствах".
Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 14:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Япония введет санкции против Банка России
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаМИД Японии‎Санкции в отношении РоссииДНРЯпонияФумио Кисида
 
 
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