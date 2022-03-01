https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775717321.html

Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России

Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России - РИА Новости, 01.03.2022

Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран "большой семерки" заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T05:05

2022-03-01T05:05

2022-03-01T05:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

россия

киев

луганская народная республика

мид японии‎

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран "большой семерки" заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России из-за событий на Украине и введения жестких совместных санкций.Он также заявил, что стороны едины во мнении "о необходимости жестких совместных санкций" в отношении России."Как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимым угрозы применения ядерного вооружения", — добавил Кисида.В свою очередь, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что "применение ядерного оружия не должно быть осуществлено ни при каких обстоятельствах".Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775716207.html

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, дмитрий песков, россия, киев, луганская народная республика, мид японии‎, санкции в отношении россии, днр, япония, фумио кисида