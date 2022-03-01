Премьер Японии: страны G7 готовы к жестким санкциям против России
Премьер Японии Кисида: страны G7 едины во мнении о жестких совместных санкциях против РФ
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран "большой семерки" заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России из-за событий на Украине и введения жестких совместных санкций.
"Мной было подчеркнуто, что вторжение России на Украину пошатнуло основы мирового порядка. Мы подчеркнули необходимость единства международного сообщества и необходимость соответствующих ответных мер", — отметил японский премьер.
Он также заявил, что стороны едины во мнении "о необходимости жестких совместных санкций" в отношении России.
"Как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимым угрозы применения ядерного вооружения", — добавил Кисида.
В свою очередь, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что "применение ядерного оружия не должно быть осуществлено ни при каких обстоятельствах".
Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Брыкин