https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775711917.html

Кулеба потребовал новых санкций против России

Кулеба потребовал новых санкций против России - РИА Новости, 01.03.2022

Кулеба потребовал новых санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подчеркнул необходимость РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:33

2022-03-01T02:33

2022-03-01T02:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

москва

признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подчеркнул необходимость введения дополнительных санкций против России.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

киев

москва

украина

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Никита Стома

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