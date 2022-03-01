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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кулеба потребовал новых санкций против России
Кулеба потребовал новых санкций против России - РИА Новости, 01.03.2022
Кулеба потребовал новых санкций против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подчеркнул необходимость РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:33
2022-03-01T02:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подчеркнул необходимость введения дополнительных санкций против России.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, москва, признание днр и лнр в россии, украина, дмитрий кулеба, сша, энтони блинкен
02:33 01.03.2022
 
Кулеба потребовал новых санкций против России

Кулеба в разговоре с Блинкеном заявил о необходимости новых санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подчеркнул необходимость введения дополнительных санкций против России.

"В ходе разговора Энтони Блинкен подтвердил, что США неизменно поддерживают Украину. Я подчеркнул, что Украина жаждет мира, но пока мы находимся под натиском России, нам нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь заверил меня и в том, и в другом. Мы согласовали дальнейшие шаги", — заявил Кулеба.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевМоскваПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаДмитрий КулебаСШАЭнтони Блинкен
 
 
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