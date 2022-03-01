Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775711478.html
В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими"
В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими" - РИА Новости, 01.03.2022
В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими"
Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что сценарии санкций против... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:29
2022-03-01T02:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
жозеп боррель
украина
россия
армения
центральный банк рф (цб рф)
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что сценарии санкций против финансового сектора РФ не самый проблематичный и жесткий для республики.Он добавил, что примененные против российских компаний санкции, независимо от того, участвуют ли они в армянских организациях, имеют ли дочерние предприятия, напрямую, непосредственно, автоматически не обязательно должны распространялись на армянские компании."Сегодня в Армении действует один банк, который включен в санкционный список – Банк ВТБ (Армения). Но ни одна ее внутренняя сделка не может быть ограничена – только трансграничные зарубежные операции, и то не полностью… Не будет финансовых сделок с американскими компаниями. Международные переводы в валюте, долларах могут иметь определенные трудности, проводиться определенными легальными путями, которые не противоречат санкциям… Но 90-95% операций банка — стандартные функции по обслуживанию на внутреннем рынке, которые будут продолжены как прежде", — сказал Хачатрян.Говоря о колебании курса российского рубля, он заявил, что армянская сторона видит решимость финансовых властей РФ, в частности ЦБ, не допустить большую волатильность и большие шоки. При этом он добавил, что в Армении за последнее десятилетие улучшилась ситуация с зависимостью от международных трансфертов: если прежде частные переводы составляли 9% ВВП, то сейчас этот показатель снизился до 6%, раньше удельный вес России в этих переводах превышал 70%, сейчас приближается к 40%.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775603711.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
украина
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2b7c7a1bb0a1a14b36531d9e162112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жозеп боррель, украина, россия, армения, центральный банк рф (цб рф), втб, евросоюз, в мире, swift, ованнес хачатрян, ереван, санкции в отношении россии
02:29 01.03.2022
 
В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими"

Зампредседателя ЦБ Армении Хачатрян: сценарии санкций против России не самые жесткие

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что сценарии санкций против финансового сектора РФ не самый проблематичный и жесткий для республики.

"В данный момент только несколько банков РФ отключены от системы SWIFT. Отключены даже не все оказавшиеся под санкциями банки. Многочисленные российские банки действуют не только без санкций, но и со SWIFT, как прежде. Это не самый проблематичный, не самый жесткий сценарий. Мы надеемся, что события будут разворачиваться так, чтобы на данном этапе санкционная, военно-политическая эскалация прекратилась", — сказал Хачатрян.

Он добавил, что примененные против российских компаний санкции, независимо от того, участвуют ли они в армянских организациях, имеют ли дочерние предприятия, напрямую, непосредственно, автоматически не обязательно должны распространялись на армянские компании.
"Сегодня в Армении действует один банк, который включен в санкционный список – Банк ВТБ (Армения). Но ни одна ее внутренняя сделка не может быть ограничена – только трансграничные зарубежные операции, и то не полностью… Не будет финансовых сделок с американскими компаниями. Международные переводы в валюте, долларах могут иметь определенные трудности, проводиться определенными легальными путями, которые не противоречат санкциям… Но 90-95% операций банка — стандартные функции по обслуживанию на внутреннем рынке, которые будут продолжены как прежде", — сказал Хачатрян.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Вчера, 16:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина
Говоря о колебании курса российского рубля, он заявил, что армянская сторона видит решимость финансовых властей РФ, в частности ЦБ, не допустить большую волатильность и большие шоки. При этом он добавил, что в Армении за последнее десятилетие улучшилась ситуация с зависимостью от международных трансфертов: если прежде частные переводы составляли 9% ВВП, то сейчас этот показатель снизился до 6%, раньше удельный вес России в этих переводах превышал 70%, сейчас приближается к 40%.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЖозеп БоррельУкраинаРоссияАрменияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБЕвросоюзВ миреSWIFTОваннес ХачатрянЕреванСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала