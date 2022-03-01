https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775711478.html

В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими"

В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими" - РИА Новости, 01.03.2022

В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими"

Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что сценарии санкций против... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:29

2022-03-01T02:29

2022-03-01T02:29

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

жозеп боррель

украина

россия

армения

центральный банк рф (цб рф)

втб

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ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что сценарии санкций против финансового сектора РФ не самый проблематичный и жесткий для республики.Он добавил, что примененные против российских компаний санкции, независимо от того, участвуют ли они в армянских организациях, имеют ли дочерние предприятия, напрямую, непосредственно, автоматически не обязательно должны распространялись на армянские компании."Сегодня в Армении действует один банк, который включен в санкционный список – Банк ВТБ (Армения). Но ни одна ее внутренняя сделка не может быть ограничена – только трансграничные зарубежные операции, и то не полностью… Не будет финансовых сделок с американскими компаниями. Международные переводы в валюте, долларах могут иметь определенные трудности, проводиться определенными легальными путями, которые не противоречат санкциям… Но 90-95% операций банка — стандартные функции по обслуживанию на внутреннем рынке, которые будут продолжены как прежде", — сказал Хачатрян.Говоря о колебании курса российского рубля, он заявил, что армянская сторона видит решимость финансовых властей РФ, в частности ЦБ, не допустить большую волатильность и большие шоки. При этом он добавил, что в Армении за последнее десятилетие улучшилась ситуация с зависимостью от международных трансфертов: если прежде частные переводы составляли 9% ВВП, то сейчас этот показатель снизился до 6%, раньше удельный вес России в этих переводах превышал 70%, сейчас приближается к 40%.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775603711.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, жозеп боррель, украина, россия, армения, центральный банк рф (цб рф), втб, евросоюз, в мире, swift, ованнес хачатрян, ереван, санкции в отношении россии