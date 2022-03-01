В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций
Министр экономики Швейцарии Пармелен: санкции США привели к увольнениям в Nord Stream 2 AG
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Более 140 сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии после того, как США ввели санкции против компании, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
"США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. Сегодня нам стало известно, что весь персонал, который работает в Nord Stream в Цуге, то есть более 140 человек, был уволен", — заявил Пармелен в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток — 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Брыкин