Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775709041.html
В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций
В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций - РИА Новости, 01.03.2022
В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций
Более 140 сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии после того, как США ввели... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:51
2022-03-01T01:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
маттиас варниг
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_6483211e99cad9e78be33b49a5422150.jpg
ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Более 140 сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии после того, как США ввели санкции против компании, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.По словам министра, на сегодняшний день невозможно предугадать, насколько сильно санкции против России скажутся на экономике Швейцарии, это будет зависеть от длительности конфликта и от дальнейшего развития событий.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток — 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/shell-1775676934.html
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
луганская народная республика
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_c1bbb9dcf882ef3f4767b1ff2f362b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, маттиас варниг, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, nord stream 2 ag, министерство финансов сша, северный поток — 2, в мире, швейцария
01:51 01.03.2022
 
В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций

Министр экономики Швейцарии Пармелен: санкции США привели к увольнениям в Nord Stream 2 AG

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Более 140 сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии после того, как США ввели санкции против компании, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.

"США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. Сегодня нам стало известно, что весь персонал, который работает в Nord Stream в Цуге, то есть более 140 человек, был уволен", — заявил Пармелен в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS.

По словам министра, на сегодняшний день невозможно предугадать, насколько сильно санкции против России скажутся на экономике Швейцарии, это будет зависеть от длительности конфликта и от дальнейшего развития событий.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 20:55
Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток — 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока ‑ 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
"Превратим в груду металла": смогут ли перекрыть "Северный поток — 2"
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаМаттиас ВарнигДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаNord Stream 2 AGМинистерство финансов СШАСеверный поток — 2В миреШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала