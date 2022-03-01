https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775709041.html

В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций

В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций - РИА Новости, 01.03.2022

В Швейцарии заявили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций

Более 140 сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии после того, как США ввели... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:51

2022-03-01T01:51

2022-03-01T01:51

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

маттиас варниг

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

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ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Более 140 сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии после того, как США ввели санкции против компании, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.По словам министра, на сегодняшний день невозможно предугадать, насколько сильно санкции против России скажутся на экономике Швейцарии, это будет зависеть от длительности конфликта и от дальнейшего развития событий.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток — 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/shell-1775676934.html

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, маттиас варниг, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, nord stream 2 ag, министерство финансов сша, северный поток — 2, в мире, швейцария