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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705976.html
ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова
ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова - РИА Новости, 01.03.2022
ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова
Евросоюз включил в санкционные списки главного редактора агентства REGNUM Модеста Колерова, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:04
2022-03-01T01:04
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
в мире
жозеп боррель
россия
великобритания
донбасс
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главного редактора агентства REGNUM Модеста Колерова, говорится в официальном журнале ЕС.Авторы документа обвиняют его в антиукраинской пропаганде, поддержке присоединения Крыма к России и действий ополченцев в Донбассе.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации. Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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санкции, в мире, жозеп боррель, россия, великобритания, донбасс, признание днр и лнр в россии, модест колеров, брюссель
01:04 01.03.2022
 
ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова

ЕС включил в санкционные списки главного редактора агентства REGNUM Колерова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главного редактора агентства REGNUM Модеста Колерова, говорится в официальном журнале ЕС.
Авторы документа обвиняют его в антиукраинской пропаганде, поддержке присоединения Крыма к России и действий ополченцев в Донбассе.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации. Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкцииВ миреЖозеп БоррельРоссияВеликобританияДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМодест КолеровБрюссель
 
 
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