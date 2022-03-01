https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705976.html

ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова

ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова

Евросоюз включил в санкционные списки главного редактора агентства REGNUM Модеста Колерова, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:04

2022-03-01T01:04

2022-03-01T01:04

обострение ситуации в днр и лнр

санкции

в мире

жозеп боррель

россия

великобритания

донбасс

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главного редактора агентства REGNUM Модеста Колерова, говорится в официальном журнале ЕС.Авторы документа обвиняют его в антиукраинской пропаганде, поддержке присоединения Крыма к России и действий ополченцев в Донбассе.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации. Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

санкции, в мире, жозеп боррель, россия, великобритания, донбасс, признание днр и лнр в россии, модест колеров, брюссель