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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705215.html
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:55
2022-03-01T00:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николя де ривьер
белоруссия
россия
франция
оон
василий небензя
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ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное гуманитарное право.Ранее постпред Франции в ООН Николя де Ривьер заявил, что санкции ЕС против России и Белоруссии не будут нарушать международное гуманитарное право."Нам было странно слышать от представителя Франции, что европейские санкции в отношении России не нарушают норм международного гуманитарного права и интересы простых граждан России. Мы эти лицемерные заявления слышали и ранее в контексте других страновых ситуаций", — сказал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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в мире, николя де ривьер, белоруссия, россия, франция, оон, василий небензя, санкции в отношении россии
00:55 01.03.2022
 
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС

Небензя назвал лицемерными заявления о том, что санкции ЕС не нарушают гуманитарное право

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное гуманитарное право.
Ранее постпред Франции в ООН Николя де Ривьер заявил, что санкции ЕС против России и Белоруссии не будут нарушать международное гуманитарное право.
"Нам было странно слышать от представителя Франции, что европейские санкции в отношении России не нарушают норм международного гуманитарного права и интересы простых граждан России. Мы эти лицемерные заявления слышали и ранее в контексте других страновых ситуаций", — сказал Небензя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНиколя Де РивьерБелоруссияРоссияФранцияООНВасилий НебензяСанкции в отношении России
 
 
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