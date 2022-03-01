https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705215.html
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:55
2022-03-01T00:55
2022-03-01T00:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николя де ривьер
белоруссия
россия
франция
оон
василий небензя
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ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное гуманитарное право.Ранее постпред Франции в ООН Николя де Ривьер заявил, что санкции ЕС против России и Белоруссии не будут нарушать международное гуманитарное право."Нам было странно слышать от представителя Франции, что европейские санкции в отношении России не нарушают норм международного гуманитарного права и интересы простых граждан России. Мы эти лицемерные заявления слышали и ранее в контексте других страновых ситуаций", — сказал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС
Небензя назвал лицемерными заявления о том, что санкции ЕС не нарушают гуманитарное право