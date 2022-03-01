https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705215.html

Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС

Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС - РИА Новости, 01.03.2022

Небензя оценил заявления о "не нарушающих" гуманитарное право санкциях ЕС

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:55

2022-03-01T00:55

2022-03-01T00:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

николя де ривьер

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оон

василий небензя

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ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления Франции о том, что санкции Евросоюза против Москвы и Минска не нарушают международное гуманитарное право.Ранее постпред Франции в ООН Николя де Ривьер заявил, что санкции ЕС против России и Белоруссии не будут нарушать международное гуманитарное право."Нам было странно слышать от представителя Франции, что европейские санкции в отношении России не нарушают норм международного гуманитарного права и интересы простых граждан России. Мы эти лицемерные заявления слышали и ранее в контексте других страновых ситуаций", — сказал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Никита Стома

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