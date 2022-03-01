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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775702584.html
Белый дом рассказал, в каком случае санкции против России смягчат
Белый дом рассказал, в каком случае санкции против России смягчат - РИА Новости, 01.03.2022
Белый дом рассказал, в каком случае санкции против России смягчат
США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:23
2022-03-01T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
киев
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/lvov-1775701960.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/ukraina-1775701209.html
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луганская народная республика
киев
россия
сша
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владимир путин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, киев, россия, сша, дженнифер псаки, в мире
00:23 01.03.2022
 
Белый дом рассказал, в каком случае санкции против России смягчат

Псаки: США могут обсудить с Россией смягчение санкций при начале деэскалации на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не буду делать прогнозов или давать оценки отсюда. Если он (президент РФ Владимир Путин) начнет делать деэскалационные шаги, я уверена, что мы можем провести такой разговор", — сообщила она на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Канада отправит Украине противотанковое оружие
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФКиевРоссияСШАДженнифер ПсакиВ мире
 
 
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