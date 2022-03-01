Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220301/rt-1775936657.html
Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания
Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания - РИА Новости, 01.03.2022
Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания
Крупнейшая компания прямого телерадиовещания в США DirecTV намерена исключить телеканал RT America из сетки своего вещания на фоне продолжающегося конфликта на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:48
2022-03-01T21:48
медиавойны
в мире
сша
россия
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/60/1550256080_0:165:3081:1898_1920x0_80_0_0_e98653522baa1a55a9b7825061d90d63.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая компания прямого телерадиовещания в США DirecTV намерена исключить телеканал RT America из сетки своего вещания на фоне продолжающегося конфликта на Украине, сообщает во вторник издание Axios."В соответствии с нашим предыдущим соглашением с RT America, мы ускоряем истечение контракта в текущем году и с настоящего момента больше не будем предлагать их программы", - цитирует издание заявление американской компании. При этом не уточняется, что именно послужило причиной для такого решения и был ли уведомлен о нем телеканал.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html
https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/60/1550256080_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_651cd2d88856f9cb5b61be8330f42f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, телеканал rt
21:48 01.03.2022
 
Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания

Axios: RT America намерены исключить из сетки вещания американского оператора DirecTV

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСимволика RT
Символика RT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Символика RT . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая компания прямого телерадиовещания в США DirecTV намерена исключить телеканал RT America из сетки своего вещания на фоне продолжающегося конфликта на Украине, сообщает во вторник издание Axios.
"В соответствии с нашим предыдущим соглашением с RT America, мы ускоряем истечение контракта в текущем году и с настоящего момента больше не будем предлагать их программы", - цитирует издание заявление американской компании. При этом не уточняется, что именно послужило причиной для такого решения и был ли уведомлен о нем телеканал.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 17:36
Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:48Медиавойны
Twitter начал маркировать аккаунты сотрудников Sputnik
 
МедиавойныВ миреСШАРоссияТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала