https://ria.ru/20220301/rt-1775936657.html

Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания

Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания - РИА Новости, 01.03.2022

Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания

Крупнейшая компания прямого телерадиовещания в США DirecTV намерена исключить телеканал RT America из сетки своего вещания на фоне продолжающегося конфликта на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:48

2022-03-01T21:48

2022-03-01T21:48

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая компания прямого телерадиовещания в США DirecTV намерена исключить телеканал RT America из сетки своего вещания на фоне продолжающегося конфликта на Украине, сообщает во вторник издание Axios."В соответствии с нашим предыдущим соглашением с RT America, мы ускоряем истечение контракта в текущем году и с настоящего момента больше не будем предлагать их программы", - цитирует издание заявление американской компании. При этом не уточняется, что именно послужило причиной для такого решения и был ли уведомлен о нем телеканал.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html

https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, телеканал rt