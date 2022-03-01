Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания
Axios: RT America намерены исключить из сетки вещания американского оператора DirecTV
Символика RT . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая компания прямого телерадиовещания в США DirecTV намерена исключить телеканал RT America из сетки своего вещания на фоне продолжающегося конфликта на Украине, сообщает во вторник издание Axios.
"В соответствии с нашим предыдущим соглашением с RT America, мы ускоряем истечение контракта в текущем году и с настоящего момента больше не будем предлагать их программы", - цитирует издание заявление американской компании. При этом не уточняется, что именно послужило причиной для такого решения и был ли уведомлен о нем телеканал.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.