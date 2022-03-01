https://ria.ru/20220301/rt-1775890350.html

Болгария приостановила вещание RT и Sputnik в стране

Болгария приостановила вещание RT и Sputnik в стране - РИА Новости, 01.03.2022

Болгария приостановила вещание RT и Sputnik в стране

Болгарский совет по электронным СМИ (СЕМ) приостановил вещание каналов RT и Sputnik в стране вслед за санкциями ЕС против России из-за операции по денацификации РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:47

2022-03-01T17:47

2022-03-01T17:47

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Болгарский совет по электронным СМИ (СЕМ) приостановил вещание каналов RT и Sputnik в стране вслед за санкциями ЕС против России из-за операции по денацификации и демилитаризации Украины.В коммюнике СЕМ говорится, что решение о "временном ограничении ретрансляции аудиовизуальных услуг" Russia Today и Sputnik было принято на внеочередном заседании совета.Обосновывая своё решение, регулятор утверждает, что имело место "грубое нарушение Российской Федерацией международного права и нарушение территориальной целостности Украины".Отмечается, что решение СЕМ может быть обжаловано в течение 14 дней в административном суде Софийской области.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В прошлое воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.

https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775871339.html

https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html

https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775855537.html

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Владимир Лаврентьев

телеканал rt, в мире, россия, санкции в отношении россии, санкции, болгария, sputnik, украина, донбасс