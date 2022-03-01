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Украинские войска размещают РСЗО вблизи школ и детсадов, заявил Шойгу
Украинские войска размещают РСЗО вблизи школ и детсадов, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска размещают РСЗО вблизи школ и детсадов, заявил Шойгу
Украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:44
2022-03-01T12:44
2022-03-01T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детсадов, использует мирных граждан в качестве живого щита, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Он поблагодарил личный состав "за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Украинские войска размещают РСЗО вблизи школ и детсадов, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: украинские войска размещают РСЗО и минометы вблизи школ и детсадов
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детсадов, использует мирных граждан в качестве живого щита, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он поблагодарил личный состав "за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач".