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В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов
В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов - РИА Новости, 01.03.2022
В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов
Более 160 рейсов задержаны или отменены во вторник днем в московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:32
2022-03-01T15:32
2022-03-01T15:32
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евросоюз
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
аэропорт
новости - туризм
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 160 рейсов задержаны или отменены во вторник днем в московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 14.48 мск вторника, во Внуково 10 рейсов задержано, 34 отменено. В Домодедово четыре задержано, девять отменено, в Шереметьево – 12 задержано и еще 97 отменено.Утром этого же дня, по информации сервиса, не состоялись или были перенесены на другое время еще около 100 рейсов.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Кроме того, из-за осложнения обстановки на Украине с 24 февраля ограничены полеты в ряд аэропортов на юге РФ. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа, Симферополя. Росавиация во вторник сообщила, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэропорт, новости - туризм, туризм
В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов
"Яндекс.Расписание": в столичных хабах задержаны или отменены более 160 авиарейсов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 160 рейсов задержаны или отменены во вторник днем в московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 14.48 мск вторника, во Внуково 10 рейсов задержано, 34 отменено. В Домодедово четыре задержано, девять отменено, в Шереметьево – 12 задержано и еще 97 отменено.
Утром этого же дня, по информации сервиса, не состоялись или были перенесены на другое время еще около 100 рейсов.
В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Кроме того, из-за осложнения обстановки на Украине с 24 февраля ограничены полеты в ряд аэропортов на юге РФ. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа, Симферополя.
Росавиация во вторник сообщила
, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.