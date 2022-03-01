https://ria.ru/20220301/reysy-1775846678.html

В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов

В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов - РИА Новости, 01.03.2022

В московских аэропортах задержаны или отменены более 160 рейсов

Более 160 рейсов задержаны или отменены во вторник днем в московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:32

2022-03-01T15:32

2022-03-01T15:32

туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

аэропорт

новости - туризм

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 160 рейсов задержаны или отменены во вторник днем в московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 14.48 мск вторника, во Внуково 10 рейсов задержано, 34 отменено. В Домодедово четыре задержано, девять отменено, в Шереметьево – 12 задержано и еще 97 отменено.Утром этого же дня, по информации сервиса, не состоялись или были перенесены на другое время еще около 100 рейсов.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Кроме того, из-за осложнения обстановки на Украине с 24 февраля ограничены полеты в ряд аэропортов на юге РФ. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа, Симферополя. Росавиация во вторник сообщила, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.

https://ria.ru/20220301/turisty-1775650537.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэропорт, новости - туризм, туризм