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Небензя призвал отреагировать на нарушение гуманитарного права на Украине

Небензя призвал отреагировать на нарушение гуманитарного права на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Небензя призвал отреагировать на нарушение гуманитарного права на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал ООН высказаться по поводу размещения украинскими националистами тяжелых вооружений в жилых кварталах городов... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:02

2022-03-01T02:02

2022-03-01T02:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

великобритания

оон

василий небензя

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ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал ООН высказаться по поводу размещения украинскими националистами тяжелых вооружений в жилых кварталах городов Украины.Позднее Гиффитс заявил, что у ООН нет подтвержденных данных о случаях, которые упомянул Небензя.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, великобритания, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии