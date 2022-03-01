Небензя призвал отреагировать на нарушение гуманитарного права на Украине
Небензя призвал ООН отреагировать на ударные вооружения радикалов в жилых районах Украины
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал ООН высказаться по поводу размещения украинскими националистами тяжелых вооружений в жилых кварталах городов Украины.
"Достоверно известно, что украинские националисты размещают ударные вооружения в жилых кварталах, что составляет прямое нарушение международного гуманитарного права. Мы бы просили (замгенсека ООН по гуманитарным вопросам — ред.) Мартина Гриффитса и (верховного комиссара ООН по делам беженцев — ред.) Филиппо Гранди прокомментировать это", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Позднее Гиффитс заявил, что у ООН нет подтвержденных данных о случаях, которые упомянул Небензя.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Н. Стома