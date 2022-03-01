https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html

В Британии назвали Россию изгоем в международном сообществе

В Британии назвали Россию изгоем в международном сообществе - РИА Новости, 01.03.2022

В Британии назвали Россию изгоем в международном сообществе

Великобритания будет все сильнее давить на президента России Владимира Путина и всех, кто с ним связан, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:04

2022-03-01T16:04

2022-03-01T16:04

игорь ротенберг

россия

луганская народная республика

аэрофлот

втб

сбербанк россии

лондон

геннадий тимченко

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ЛОНДОН, 1 мар – РИА Новости. Великобритания будет все сильнее давить на президента России Владимира Путина и всех, кто с ним связан, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая на заседании СПЧ ООН в Женеве.Она указала, что Россия уже стала изгоем в международном сообществе."Мы работаем над тем, чтобы все сильнее и сильнее давить на путинский режим, неуклонно подавляя соперников. Мы преследуем высшие эшелонов российской элиты, нацелены лично на президента Путина и всех тех, кто причастен к его агрессии. Ничто и никто не исключается из обсуждения", - сказала Трасс.По ее словам, Путин нарушает международное право, включая устав ООН, а также многочисленные обязательства по обеспечению мира и безопасности. "Он нарушает права человека в промышленных масштабах", - отметила она.Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк. Во вторник был принят закон, запрещающий судам, имеющим любое отношение к России, заходить в британские порты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html

https://ria.ru/20220228/rt-1775677086.html

https://ria.ru/20220227/neft-1775375715.html

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Ольга Маркова

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