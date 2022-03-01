В Британии назвали Россию изгоем в международном сообществе
Глава МИД Великобритании Трасс назвала Россию изгоем в международном сообществе
Лондон
ЛОНДОН, 1 мар – РИА Новости. Великобритания будет все сильнее давить на президента России Владимира Путина и всех, кто с ним связан, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая на заседании СПЧ ООН в Женеве.
Она указала, что Россия уже стала изгоем в международном сообществе.
"Мы работаем над тем, чтобы все сильнее и сильнее давить на путинский режим, неуклонно подавляя соперников. Мы преследуем высшие эшелонов российской элиты, нацелены лично на президента Путина и всех тех, кто причастен к его агрессии. Ничто и никто не исключается из обсуждения", - сказала Трасс.
По ее словам, Путин нарушает международное право, включая устав ООН, а также многочисленные обязательства по обеспечению мира и безопасности. "Он нарушает права человека в промышленных масштабах", - отметила она.
Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк. Во вторник был принят закон, запрещающий судам, имеющим любое отношение к России, заходить в британские порты.
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