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Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны - РИА Новости, 01.03.2022
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны
Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:24
2022-03-01T20:24
политика
общество
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Есть статья 354 в Уголовном кодексе за пропаганду войны. Наши эксперты отмечали, что санкции достаточно мягкие – штраф от 100 тысяч рублей", - сказал сенатор журналистам во вторник.По мнению Климова, "санкции в дальнейшем надо усилить с учетом того ущерба, который наносится пропагандистами войн".
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Ольга Филиппова
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политика, общество, андрей климов, совет федерации рф
20:24 01.03.2022
 
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны

Сенатор Климов предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Есть статья 354 в Уголовном кодексе за пропаганду войны. Наши эксперты отмечали, что санкции достаточно мягкие – штраф от 100 тысяч рублей", - сказал сенатор журналистам во вторник.
По мнению Климова, "санкции в дальнейшем надо усилить с учетом того ущерба, который наносится пропагандистами войн".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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