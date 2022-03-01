https://ria.ru/20220301/propaganda-1775924216.html

Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны

Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны - РИА Новости, 01.03.2022

Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны

Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:24

2022-03-01T20:24

2022-03-01T20:24

политика

общество

андрей климов

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Есть статья 354 в Уголовном кодексе за пропаганду войны. Наши эксперты отмечали, что санкции достаточно мягкие – штраф от 100 тысяч рублей", - сказал сенатор журналистам во вторник.По мнению Климова, "санкции в дальнейшем надо усилить с учетом того ущерба, который наносится пропагандистами войн".

https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, общество, андрей климов, совет федерации рф