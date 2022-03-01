https://ria.ru/20220301/propaganda-1775924216.html
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны - РИА Новости, 01.03.2022
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны
Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:24
2022-03-01T20:24
2022-03-01T20:24
политика
общество
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Есть статья 354 в Уголовном кодексе за пропаганду войны. Наши эксперты отмечали, что санкции достаточно мягкие – штраф от 100 тысяч рублей", - сказал сенатор журналистам во вторник.По мнению Климова, "санкции в дальнейшем надо усилить с учетом того ущерба, который наносится пропагандистами войн".
https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, андрей климов, совет федерации рф
Сенатор предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны
Сенатор Климов предложил ужесточить ответственность за пропаганду войны
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публичные призывы к развязыванию войн следует наказывать более жестко, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Есть статья 354 в Уголовном кодексе за пропаганду войны. Наши эксперты отмечали, что санкции достаточно мягкие – штраф от 100 тысяч рублей", - сказал сенатор журналистам во вторник.
По мнению Климова, "санкции в дальнейшем надо усилить с учетом того ущерба, который наносится пропагандистами войн".