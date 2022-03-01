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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/problemy-1775704939.html
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса
В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:50
2022-03-01T01:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
оон
василий небензя
украина
признание днр и лнр в россии
минск
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ООН, 1 мар — РИА Новости. В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сейчас в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть места своего проживания после того, как неделю назад Киев предпринял новую попытку добиться решения проблемы Донбасса военным путем в нарушение минского комплекса мер. Вина за эту ситуацию лежит и на наших западных партнерах, которые открыто потакали Киеву в отказе от Минска и накачивали его вооружениями", — сказал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии, минск, киев
00:50 01.03.2022 (обновлено: 01:11 01.03.2022)
 
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса

Постпред России при ООН Небензя: в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар — РИА Новости. В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Сейчас в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть места своего проживания после того, как неделю назад Киев предпринял новую попытку добиться решения проблемы Донбасса военным путем в нарушение минского комплекса мер. Вина за эту ситуацию лежит и на наших западных партнерах, которые открыто потакали Киеву в отказе от Минска и накачивали его вооружениями", — сказал Небензя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияООНВасилий НебензяУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМинскКиев
 
 
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