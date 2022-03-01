https://ria.ru/20220301/problemy-1775704939.html

Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса

Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса - РИА Новости, 01.03.2022

Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса

В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:50

2022-03-01T00:50

2022-03-01T01:11

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минск

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ООН, 1 мар — РИА Новости. В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сейчас в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть места своего проживания после того, как неделю назад Киев предпринял новую попытку добиться решения проблемы Донбасса военным путем в нарушение минского комплекса мер. Вина за эту ситуацию лежит и на наших западных партнерах, которые открыто потакали Киеву в отказе от Минска и накачивали его вооружениями", — сказал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии, минск, киев