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Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса
В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:50
2022-03-01T00:50
2022-03-01T01:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
оон
василий небензя
украина
признание днр и лнр в россии
минск
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ООН, 1 мар — РИА Новости. В Россию в результате последней эскалации на востоке Украины бежали более 110 тысяч человек из Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сейчас в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть места своего проживания после того, как неделю назад Киев предпринял новую попытку добиться решения проблемы Донбасса военным путем в нарушение минского комплекса мер. Вина за эту ситуацию лежит и на наших западных партнерах, которые открыто потакали Киеву в отказе от Минска и накачивали его вооружениями", — сказал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии, минск, киев
00:50 01.03.2022 (обновлено: 01:11 01.03.2022)
Небензя обвинил Запад в росте числа беженцев из Донбасса
Постпред России при ООН Небензя: в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса