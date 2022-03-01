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https://ria.ru/20220301/porty-1775831863.html
Британия запретила заходить в порты судам, имеющим любое отношение к России
Британия запретила заходить в порты судам, имеющим любое отношение к России - РИА Новости, 01.03.2022
Британия запретила заходить в порты судам, имеющим любое отношение к России
Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты, сообщил глава... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:25
2022-03-01T14:54
великобритания
россия
санкции в отношении россии
лондон
аэрофлот
сбербанк россии
донецкая народная республика
геннадий тимченко
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ЛОНДОН, 1 мар – РИА Новости. Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты, сообщил глава британского минтранса Грант Шэппс в Twitter.Министр опубликовал фотографию, где он вместе с замглавы МИД Джеймсом Клеверли держит папку с документом."В Министерстве иностранных дел в Лондоне, где мы только что стали первой страной, принявшей закон, предусматривающий полный запрет для всех судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты", - гласит подпись к фото.При этом Шэппс попросил о ретвите этой публикации, чтобы "призвать все страны сделать то же самое в поддержку народа Украины".Шэппс накануне сообщил, что попросил порты не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Он также указал, что "в настоящее время разрабатываются дополнительные подробные санкции против российского судоходства и более подробная информация будет опубликована очень скоро".Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией в Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысячи долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220228/britaniya-1775672544.html
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великобритания
россия
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великобритания, россия, санкции в отношении россии, лондон, аэрофлот, сбербанк россии, донецкая народная республика, геннадий тимченко, борис ротенберг, игорь ротенберг
14:25 01.03.2022 (обновлено: 14:54 01.03.2022)
 
Британия запретила заходить в порты судам, имеющим любое отношение к России

Британия приняла закон, запрещающий заход в порты судам, имеющим любое отношение к России

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
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ЛОНДОН, 1 мар – РИА Новости. Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты, сообщил глава британского минтранса Грант Шэппс в Twitter.
Министр опубликовал фотографию, где он вместе с замглавы МИД Джеймсом Клеверли держит папку с документом.
"В Министерстве иностранных дел в Лондоне, где мы только что стали первой страной, принявшей закон, предусматривающий полный запрет для всех судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты", - гласит подпись к фото.
При этом Шэппс попросил о ретвите этой публикации, чтобы "призвать все страны сделать то же самое в поддержку народа Украины".
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Шэппс накануне сообщил, что попросил порты не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Он также указал, что "в настоящее время разрабатываются дополнительные подробные санкции против российского судоходства и более подробная информация будет опубликована очень скоро".
Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией в Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысячи долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
 
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииЛондонАэрофлотСбербанк РоссииДонецкая Народная РеспубликаГеннадий ТимченкоБорис РотенбергИгорь Ротенберг
 
 
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