https://ria.ru/20220301/pobeda-1775808151.html

Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля

Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля - РИА Новости, 01.03.2022

Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:30

2022-03-01T13:30

2022-03-01T13:50

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций в отношении РФ в связи с Украиной, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями."Мы будем защищать флот в рамках правового поля. Не все, но многое зависит от поведения собственников воздушных судов. Пока мы не наблюдаем какой-то однозначный тренд в поведении собственников", - сказал Танкевич."Мы делаем все для того, чтобы компания была на крыле. Мы не рассчитываем на остановку", - добавил он.

https://ria.ru/20220228/airbaltic-1775552024.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, победа (авиакомпания), совет федерации рф, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм, туристы