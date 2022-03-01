https://ria.ru/20220301/pobeda-1775808151.html
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля - РИА Новости, 01.03.2022
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:30
2022-03-01T13:30
2022-03-01T13:50
россия
евросоюз
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций в отношении РФ в связи с Украиной, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями."Мы будем защищать флот в рамках правового поля. Не все, но многое зависит от поведения собственников воздушных судов. Пока мы не наблюдаем какой-то однозначный тренд в поведении собственников", - сказал Танкевич."Мы делаем все для того, чтобы компания была на крыле. Мы не рассчитываем на остановку", - добавил он.
https://ria.ru/20220228/airbaltic-1775552024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, победа (авиакомпания), совет федерации рф, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм, туристы
13:30 01.03.2022 (обновлено: 13:50 01.03.2022)
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля
Директор "Победы" по правовым вопросам Танкевич: будем защищать самолеты в рамках законов