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Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля - РИА Новости, 01.03.2022
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:30
2022-03-01T13:50
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евросоюз
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций в отношении РФ в связи с Украиной, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями."Мы будем защищать флот в рамках правового поля. Не все, но многое зависит от поведения собственников воздушных судов. Пока мы не наблюдаем какой-то однозначный тренд в поведении собственников", - сказал Танкевич."Мы делаем все для того, чтобы компания была на крыле. Мы не рассчитываем на остановку", - добавил он.
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россия, евросоюз, победа (авиакомпания), совет федерации рф, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм, туристы
13:30 01.03.2022 (обновлено: 13:50 01.03.2022)
 
Лоукостер "Победа" намерен защищать флот самолетов в рамках правового поля

Директор "Победы" по правовым вопросам Танкевич: будем защищать самолеты в рамках законов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет защищать флот в рамках правового поля, не планирует остановку деятельности, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич.
Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций в отношении РФ в связи с Украиной, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
"Мы будем защищать флот в рамках правового поля. Не все, но многое зависит от поведения собственников воздушных судов. Пока мы не наблюдаем какой-то однозначный тренд в поведении собственников", - сказал Танкевич.
"Мы делаем все для того, чтобы компания была на крыле. Мы не рассчитываем на остановку", - добавил он.
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РоссияЕвросоюзПобеда (авиакомпания)Совет Федерации РФСанкции в отношении РоссииТуризмНовости - Туризмтуристы
 
 
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