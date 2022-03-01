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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775712606.html
Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной
Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.03.2022
Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной
Куба поддерживает переговоры между представителями России и Украины как способ разрешения конфликта в Восточной Европе, написал в Twitter министр иностранных... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:49
2022-03-01T02:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
куба
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ГАВАНА, 1 мар — РИА Новости. Куба поддерживает переговоры между представителями России и Украины как способ разрешения конфликта в Восточной Европе, написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Страны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, сообщил советник президента РФ Владимир Мединский — в ходе переговоров, которые продолжались более пяти часов, делегации подробно рассмотрели все вопросы двусторонней повестки дня, и было найдено несколько "точек соприкосновения".По словам кубинского министра, Куба привержена принципам международного гуманитарного права и призывает все стороны защищать гражданское население, его имущество и гражданскую инфраструктуру на Украине.Генеральный директор МИД Кубы по Латинской Америке и Карибскому бассейну Эухенио Мартинес Энрикес в своем блоге отметил, что "необходимо видеть факторы, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных норм".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705409.html
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60
353
60
«Плакал, как увидел наших ребят»: как в городе Счастье встречали войска ЛНР
Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска.
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в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, куба, бруно родригес паррилья, министерство обороны рф (минобороны рф), гавана
02:49 01.03.2022
 
Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной

Глава МИД Кубы Паррилья поприветствовал начало переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области. Архивное фото
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ГАВАНА, 1 мар — РИА Новости. Куба поддерживает переговоры между представителями России и Украины как способ разрешения конфликта в Восточной Европе, написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.

"Приветствуем начало переговоров между Россией и Украиной. Считаем, что это единственный путь урегулирования нынешнего конфликта", — заявил политик.

В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Страны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, сообщил советник президента РФ Владимир Мединский — в ходе переговоров, которые продолжались более пяти часов, делегации подробно рассмотрели все вопросы двусторонней повестки дня, и было найдено несколько "точек соприкосновения".
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По словам кубинского министра, Куба привержена принципам международного гуманитарного права и призывает все стороны защищать гражданское население, его имущество и гражданскую инфраструктуру на Украине.
Генеральный директор МИД Кубы по Латинской Америке и Карибскому бассейну Эухенио Мартинес Энрикес в своем блоге отметил, что "необходимо видеть факторы, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных норм".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
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Геноцид, над которым смеется Европа
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФКубаБруно Родригес ПаррильяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Гавана
 
 
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