https://ria.ru/20220301/peregovory-1775712606.html

Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной

Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.03.2022

Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной

Куба поддерживает переговоры между представителями России и Украины как способ разрешения конфликта в Восточной Европе, написал в Twitter министр иностранных... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:49

2022-03-01T02:49

2022-03-01T02:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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владимир путин

россия

вооруженные силы рф

куба

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ГАВАНА, 1 мар — РИА Новости. Куба поддерживает переговоры между представителями России и Украины как способ разрешения конфликта в Восточной Европе, написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Страны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, сообщил советник президента РФ Владимир Мединский — в ходе переговоров, которые продолжались более пяти часов, делегации подробно рассмотрели все вопросы двусторонней повестки дня, и было найдено несколько "точек соприкосновения".По словам кубинского министра, Куба привержена принципам международного гуманитарного права и призывает все стороны защищать гражданское население, его имущество и гражданскую инфраструктуру на Украине.Генеральный директор МИД Кубы по Латинской Америке и Карибскому бассейну Эухенио Мартинес Энрикес в своем блоге отметил, что "необходимо видеть факторы, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных норм".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705409.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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