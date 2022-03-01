Куба поддержала начало переговоров между Россией и Украиной
Глава МИД Кубы Паррилья поприветствовал начало переговоров между Россией и Украиной
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области. Архивное фото
ГАВАНА, 1 мар — РИА Новости. Куба поддерживает переговоры между представителями России и Украины как способ разрешения конфликта в Восточной Европе, написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.
"Приветствуем начало переговоров между Россией и Украиной. Считаем, что это единственный путь урегулирования нынешнего конфликта", — заявил политик.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Страны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, сообщил советник президента РФ Владимир Мединский — в ходе переговоров, которые продолжались более пяти часов, делегации подробно рассмотрели все вопросы двусторонней повестки дня, и было найдено несколько "точек соприкосновения".
По словам кубинского министра, Куба привержена принципам международного гуманитарного права и призывает все стороны защищать гражданское население, его имущество и гражданскую инфраструктуру на Украине.
Генеральный директор МИД Кубы по Латинской Америке и Карибскому бассейну Эухенио Мартинес Энрикес в своем блоге отметил, что "необходимо видеть факторы, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных норм".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
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Опубликовано: Н. Стома